श्रीगंगानगर में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद दौड़ेगी दमकल

Firepower to run despite the ban on firecrackers in Sriganganagar- दीपावली पर आज आग बुझाने के लिए अलर्ट रहेंगे फायरमैन