श्री गंगानगरPublished: Mar 26, 2024 10:52:14 pm Submitted by: surender ojha

होली की खुशियों पर लगी ब्रेक: हाइ स्पीड ने ली चार की जान

#Road accident पदमपुर रोड पर चूनावढ़ और गांव भगवानसर के बीच हुए सडक हादसे में कार सवार पंजाब के युवा, उसकी पत्नी, मां और डेढ़ साल की भांजी कुल चार जनों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उसकी सगी बहन की हालत नाजुक हैं। इस गंभीर घायल का प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है। यह हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार एनआरआई और उसकी मां व पत्नी तीनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कनाडा मूल की उसकी डेढ़ वर्षीय भांजी को किसी तरह यहां राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं एनआरआई बहन की हालत नाजुक बनी हुई। यह कार पदमपुर से पंजाब जा रही थी जबकि राजस्थान रोडवेज की बस श्रीगंगानगर से रवाना होकर पदमपुर जा रही थी। यह दुर्घटना दोपहर करीब बारह बजे के आसपास हुई। एक ट्रेक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए कार तेज गति से आगे जाने लगी तभी सामने से राजस्थान रोडवेज आ गई। इस दुर्घटना में कार के अगले हिस्से के परचखे उड़ गए। इस दुर्घटना में राजस्थान रोडवेज में सवार सात-आठ सवारियाें के चोटें आई हैं, इनमें चार महिला यात्रियों को भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार यह बस चूनावढ़ से आगे गांव भगवानसर के पास पहुंची तो सामने से आई कार से जा टकराई। कार में सवार 32 वर्षीय सूरजवीर सिंह पुत्र गुरिन्द्र पाल सिंह, सूरजवीर सिंह की पत्नी 32 वर्षीय अमनदीप कौर, उसकी मां 55 वर्षीय कुलदीप कौर और डेढ़ वर्षीय भांजी कनाडा प्रवासी वाणी पुत्री बलजीत सिंह की मौत हो गई जबकि बहन कनाडा मूल की निवासी मीनू उर्फ मनप्रीत कौर पत्नी बलजीत सिंह गंभीर घायल हो गई। यह परिवार पंजाब के बाघापुराना क्षेत्र गांव नथूवाला का मूल निवासी है। । इस हादसे की सूचना मिलते ही सीओ ग्रामीण अनुपम मिश्रा के अलावा चूनावढ़ पुलिस पहुंची।

इस परिवार के रिश्तेदारों ने बताया कि पंजाब के बाघापुराना क्षेत्र गांव नथूवाला में यह परिवार रहता था। इस घर के मुखिया बुजुर्ग ही उनके साथ पदमपुर नहीं आ पाए। लेकिन पूरा परिवार रिश्तेदारी में होली की खुशियां मनाने के लिए आया था। इन रिश्तेदारों को पहले इतनी जानकारी मिली कि मामूली एक्सीडेंट हुआ है, इस कारण वे यहां पहुंचे। लेकिन पूरा परिवार इस सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गया तो अन्य रिश्तेदारों को कॉल करके जिला चिकित्सालय बुलाया गया।

इस दुर्घटना में बस में सवार इंदिरा चौक क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय उषा देवी पत्नी विजय कुमार, उसकी पुत्रवधू 27 वर्षीय लक्ष्मी पत्नी करण, रायसिंहनगर क्षेत्र 7 जेकेएम निवासी रेखा पत्नी डा.शिवलाल, गांव रेणुका निवासी सुनीता पत्नी भागीरथ और एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी घायल होने पर यहां भर्ती किया गया है। कई और भी सवारियों के चोटें लेकिन चूनावढ़ सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद रवाना कर दिया।

