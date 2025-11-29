ऑस्ट्रेलिया में मिला सपनों का प्यार: राजस्थान के छोटे से कस्बे के पंकज की अनोखी लव स्टोरी

विवाह बंधन में बंधे पंकज व पूजा. Photo- Patrika
Real Life Love Story: श्रीगंगानगर। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में राजस्थान के श्रीकरणपुर कस्बे के एक सिंधी युवक और गुजराती ब्राह्मण परिवार की युवती के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। विदेश में मुलाकात के दौरान विचारों का तालमेल उन्हें इतना नजदीक ले आया कि हाल ही में वे परिणय सूत्र में बंध गए।
जानकारी अनुसार करीब आठ साल पहले श्रीकरणपुर का पंकज पढ़ाई के लिए मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) गया था। इस दौरान 4 साल पहले वहां एक कंपनी में जॉब के दौरान उसकी मुलाकात गांधीनगर ( गुजरात ) निवासी पूजा से हुई।
दोनों एक-दूसरे नजदीक आ गए और अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा व संस्कृति होने के बावजूद शादी करने का निर्णय कर लिया। पंकज के बड़े भाई राजकुमार भावनाणी व जितेंद्र भावनाणी ने भी पंकज के निर्णय को सहमति दी।
शादी में दोनों परिवारों ने दोनों की संस्कृतियों से जुड़ी परंपराओं का निर्वहन किया। रिबन कटाई के बाद गुजराती रस्म ‘दुआरी’ ने बारातियों को चौंका दिया।
इसमें दुल्हन पूजा की मां रेणुकाबेन सहित अन्य परिजन महिलाओं ने दूल्हे पंकज को हल्की-फुल्की गालियां व तंज सुनाए। रेणुकाबेन ने बताया कि यह रस्म अभद्रता के लिए नहीं, बल्कि हंसी-ठिठोली, दोनों परिवारों के रिश्तों को घनिष्ठ करने और दूल्हे की नजर उतारने के लिए की जाती है।
शादी के लिए करीब एक सप्ताह पहले पंकज का परिवार गुजरात गया तो गुजरातियों की आवभगत का कायल हो गया। वहीं, गुरुवार रात श्रीकरणपुर में रिसेप्शन समारोह में गुजरात से आए करीब 50 मेहमानों ने शिरकत की।
उन्होंने कहा कि राजस्थान को लेकर उनके मन में कुछ अलग ही दृश्य था, लेकिन भारत-पाक बॉर्डर पर बसे इस कस्बे में भाइचारे व सेवा भावना वे काफी अभिभूत हैं। उन्होंने बॉर्डर एरिया का भ्रमण भी किया।
