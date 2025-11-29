ऑस्ट्रेलिया में मिला सपनों का प्यार: राजस्थान के छोटे से कस्बे के पंकज की अनोखी लव स्टोरी

Real Life Love Story: श्रीगंगानगर। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में राजस्थान के श्रीकरणपुर कस्बे के एक सिंधी युवक और गुजराती ब्राह्मण परिवार की युवती के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। विदेश में मुलाकात के दौरान विचारों का तालमेल उन्हें इतना नजदीक ले आया कि हाल ही में वे परिणय सूत्र में बंध गए।