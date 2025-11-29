Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

ऑस्ट्रेलिया में मिला सपनों का प्यार: राजस्थान के छोटे से कस्बे के पंकज की अनोखी लव स्टोरी

Real Life Love Story: राजस्थान के एक युवक को ऑस्ट्रेलिया में सपनों का प्यार मिला। जानिए छोटे से कस्बे के पंकज की अनोखी लव स्टोरी-

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Santosh Trivedi

image

प्रवीण राजपाल

Nov 29, 2025

pankaj sindhi love story

विवाह बंधन में बंधे पंकज व पूजा. Photo- Patrika

Real Life Love Story: श्रीगंगानगर। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में राजस्थान के श्रीकरणपुर कस्बे के एक सिंधी युवक और गुजराती ब्राह्मण परिवार की युवती के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। विदेश में मुलाकात के दौरान विचारों का तालमेल उन्हें इतना नजदीक ले आया कि हाल ही में वे परिणय सूत्र में बंध गए।

जानकारी अनुसार करीब आठ साल पहले श्रीकरणपुर का पंकज पढ़ाई के लिए मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) गया था। इस दौरान 4 साल पहले वहां एक कंपनी में जॉब के दौरान उसकी मुलाकात गांधीनगर ( गुजरात ) निवासी पूजा से हुई।

दोनों एक-दूसरे नजदीक आ गए और अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा व संस्कृति होने के बावजूद शादी करने का निर्णय कर लिया। पंकज के बड़े भाई राजकुमार भावनाणी व जितेंद्र भावनाणी ने भी पंकज के निर्णय को सहमति दी।

गुजराती रस्म ‘दुआरी’ ने बारातियों को चौंकाया

शादी में दोनों परिवारों ने दोनों की संस्कृतियों से जुड़ी परंपराओं का निर्वहन किया। रिबन कटाई के बाद गुजराती रस्म ‘दुआरी’ ने बारातियों को चौंका दिया।

इसमें दुल्हन पूजा की मां रेणुकाबेन सहित अन्य परिजन महिलाओं ने दूल्हे पंकज को हल्की-फुल्की गालियां व तंज सुनाए। रेणुकाबेन ने बताया कि यह रस्म अभद्रता के लिए नहीं, बल्कि हंसी-ठिठोली, दोनों परिवारों के रिश्तों को घनिष्ठ करने और दूल्हे की नजर उतारने के लिए की जाती है।

रिसेप्शन में गुजरात से आए 50 मेहमान

शादी के लिए करीब एक सप्ताह पहले पंकज का परिवार गुजरात गया तो गुजरातियों की आवभगत का कायल हो गया। वहीं, गुरुवार रात श्रीकरणपुर में रिसेप्शन समारोह में गुजरात से आए करीब 50 मेहमानों ने शिरकत की।

उन्होंने कहा कि राजस्थान को लेकर उनके मन में कुछ अलग ही दृश्य था, लेकिन भारत-पाक बॉर्डर पर बसे इस कस्बे में भाइचारे व सेवा भावना वे काफी अभिभूत हैं। उन्होंने बॉर्डर एरिया का भ्रमण भी किया।

ये भी पढ़ें

Dharmendra: जब राजस्थान में शूटिंग के दौरान खो गए थे धर्मेंद्र, घबरा गए थे अमरीश पुरी और प्राण
Patrika Special News
K.C. Bokadia dharmendra untols story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 02:32 pm

Published on:

29 Nov 2025 02:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / ऑस्ट्रेलिया में मिला सपनों का प्यार: राजस्थान के छोटे से कस्बे के पंकज की अनोखी लव स्टोरी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूरिया का अदृश्य खेल: रिकॉर्ड में कमी, असल में गाडिय़ों भर सप्लाई !

श्री गंगानगर

कृषि शिक्षा में बढ़ती भागीदारी: मिट्टी से जुडकऱ नई उड़ान भर रहीं बेटियां

श्री गंगानगर

साइबर फ्रॉड: सिम बेचने वालों से रहें सावधान, बिना कुछ किए खाली हो सकता है बैंक खाता

श्री गंगानगर

खुलने लगी ठगी की परतें: दो सौ से ज्यादा किराए के बैंक खाते, 10 खातों में 28 लाख होल्ड

श्री गंगानगर

लुधियाना मुठभेड़ कनेक्शन: श्रीगंगानगर से दो पिस्टल सप्लाई, रॉकी नेहरा के खुलासे चौंकाने वाले

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.