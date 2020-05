श्रीगंगानगर में आखिर 42 दिन लॉक डाउन से मिली राहत, बाजार खुला तो दूर हुई वीरानी

Relief from last 42 days lockdown in Sriganganagar, desolation left if market opened- जनता की सजगता से ग्रीन जोन में हमारा इलाका, इस वजह से मिली छूट