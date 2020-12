महाराजा गंगासिंह की मूर्ति निर्माण से शिवपुर हैड को बनाएगा जाएगा पर्यटन स्थल

Shivpur head will be made a tourist destination with the construction of the statue of Maharaja Ganga Singh- श्रीगंगानगर जिला कलक्टर ने गंगासिंह मेमोरियल निर्माण का लिया जायजा