निरतंर अभ्यास और मेहनत के बलबूते पर सफलता हासिल

श्री गंगानगरPublished: Jan 06, 2024 11:07:16 pm Submitted by: surender ojha

Success is achieved through continuous practice and hard work.- राजस्थान पत्रिका का खिलाडि़यों और महिला सम्मान समारोह आयोजित

निरतंर अभ्यास और मेहनत के बलबूते पर सफलता हासिल

#Rajsthan patrika राजस्थान पत्रिका गंगानगर के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चल कार्यक्रमों की कड़ी में शनिवार को खेल प्रतिभाओं एवं महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ रोड स्थित आत्मवल्लभ जैन कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मवल्लभ जैन कॉलेज व सौरभ मीडिया ग्रुप की सहभागिता रही। मुख्य वक्ता जिला आबकारी अधिकारी आरएएस अफसर रीना छींपा का कहना था कि निरंतर अभ्यास और मेहनत के बलबूते पर सफलता हासिल की जा सकती हैं। अपने अनुभव को सांझा करते हुए कहा कि इस जिले में लड़का-लड़की का भेद नहीं हैँ। समाज में बदलते परिवेश में पत्रिका की लेखनी और महिलाओं की सक्रियता पर कहा कि अब महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढना हैँ। पत्रिका के माध्यम से समाज में सोच बदली हैं। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक शहर प्रशांत कौशिक का कहना था कि महिलाओं ने समाज को आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाई हैँ। इस दौरान राजस्थान पत्रिका के संपादकीय प्रभारी महेन्द्र सिंह शेखावत, जैन कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव नरेश जैन, समाजसेवी विजय गोयल, प्रिंसीपल पंकज लत्ता थरेजा, व्याख्याता डा. निकिता शर्मा, सौरभ मीडिया ग्रुप के राजकुमार जैन व सौरभ जैन आदि ने भी विचार व्यक्त किए।

सम्मानित होने वाले खिलाड़ी

नेशनल स्तर पर 81 किलोग्राम वर्ग भार में स्वर्ण पदक खिलाड़ी आकाश सांवरिया, राज्य स्तरीय कूडा प्रतियोगिता में गोल्ड मैडल विजेता साहूवाला गांव की वंदना शर्मा, सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक दिव्या यादव, पैरा एथलीट-ओलिंपक में स्वर्ण पदक विजेता निशा लिंबा, एथलेटिस में कांस्य पदक जगतार सिंह, वेटलिफ्टिंग की खिलाड़ी और रेलवे में टीटीई नाजू अरोड़ा, पैरा एथलीट खिलाड़ी शिशपाल लिंबा को सम्मानित किया गया।

ये हुई नारी शक्ति सम्मानित

आरएएस अफसर जिला आबकारी अधिकारी रीना छींपा विधानसभा चुनाव में बेस्ट वर्कर के रूप में, बालिका लक्ष्या ज्याणी पुलिस व प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में मार्मिक प्रस्तुति देने पर, कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन विभाग आरजू मोदी, पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर संधू को पीडि़तों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने पर पुरस्कृत किया गया। इसके साथ साथ विषम परििस्थतियों में शिक्षक बनकर मिसाल बनने पर दुल्लापुर कैरी गांव की सुखदीप कौर, सामाजिक कार्यकर्ता मीना रानी गौतम, नेतेवाला गांव की शिक्षक पूनम योगी, ग्राम पंचायत में एलडीसी चन्द्रकला शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष विजयवर्गीय, जरुरतमंदों की सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली संगीता सिंह, स्वरोजगार की जागरूकता करने पर निर्मला, आरएएस चयनित और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की लेखाधिकारी प्रिया ओझा, डाबला रायसिंहनगर की कृषि पर्यवेक्षक शारदा भाटी, केन्द्रीय कारागार के जेलकर्मी राजबाला, सामाजिक कार्यकर्ता मानसी सचदेवा, पुलिस कांस्टेबल सुमन, उभरती उदाकारा मॉडल मोनिका रावण, लेखक एवं साहित्यकार डॉ. सुमन जैन, समाजसेवी शकुंतला गोयल और उमा बांठियां शामिल थी।