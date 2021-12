जिला अस्पताल की इमरजेंसी में हंगामा हो गया। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे के आसपास दो युवक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। उसमें से एक युवक नशे में बुरी तरह धुत था। उसे दुर्घटना में चेहरे पर चोटें आई हुई थीं। जब तक स्टाफ मरहम पट्टी शुरु करता तब तक वो स्टाफ से अभद्रता शुरु कर दी।

सुल्तानपुर. जिला अस्पताल की इमरजेंसी में हंगामा हो गया। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे के आसपास दो युवक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। उसमें से एक युवक नशे में बुरी तरह धुत था। उसे दुर्घटना में चेहरे पर चोटें आई हुई थीं। जब तक स्टाफ मरहम पट्टी शुरु करता तब तक वो स्टाफ से अभद्रता शुरु कर दी। बीच बचाव में आए इमरजेंसी कक्ष में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर मनीष यादव से भी उसने जमकर अभद्रता की। आरोपी की पहचान धनपत गंज थाना क्षेत्र के मयांग निवासी गुलाब सिंह के रूप में हुई। थोड़ी देर बाद डॉयल 112 के जरिये पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस कर्मी अस्पताल पहुंचे। तब तक संभ्रांत लोगों ने मध्यस्ता की और जैसे-तैसे उसकी मरहम पट्टी हुई। बता दें कि इससे पहले अस्पताल में आए दिन होने वाले हंगामे को देखते हुए हाल ही में यहां चौकी बनाई गई है। लेकिन इस पर ताला ही लटकता रहता है। इससे लोगों को परेशानी होती है।

Uproar in District Hospital Two People Entered Drunk in Hospital