शिव नगरी कही जाने वाली काशी में 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशी पुराधिपति के दरबार को भक्तों को समर्पित करने के दौरान 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अखंडता और एकता का संदेश देंगे।

18 CM Will be Present with PM On Kashi Vishwanath Dham Inaugration