श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के दिन गंगा किनारे देव दीपावली की तर्ज पर पांच लाख दीये जलेंगे। इसी के साथ वहां लेजर शो आयोजित होगा, आतिशबाजी होगी और समस्त मंदिर और शहर की गलियों व चौराहों को भी जगमग किया जाएगा। इसकी तैयारियां अंतिम दौर में हैं।

Five Lakh Diyas Will be Lit on Kashi Vishwanath Dham Inaugration Day