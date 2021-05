लखनऊ, सुल्तानपुर में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश, अगले दो दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम

Weather forecast rain and storm in Lucknow Sultanpur. सुल्तानपुर में गुरुवार सुबह मौसम सुहावना हो गया। यहां तेज पूर्वी हवाओं के बीच हल्की बारिश हुई, लखनऊ में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहा।

सुल्तानपुर (Rain in Sultanpur) में गुरुवार सुबह मौसम सुहावना हो गया। यहां तेज पूर्वी हवाओं के बीच हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आ गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। लखनऊ (Rain In Lucknow) में भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहा। दिन में धूप रही, लेकिन दोपहर बाद काले बादल छा गए, जिसके बाद बारिश शुरू हो गई। इसके पहले बुधवार को दिन भर धूप-छाँव का खेल चलता रहा। बादलों के पीछे से सूरज की आंखमिचौली चलती रही रही। दिन में एक बार हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लेकिन रात को मौसम ने अचानक तेवर बदल डाले और गरज-चमक के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान (Weather Forecast) है कि अगले दो दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। तेज धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। बादलों की आवाजाही रहेगी।

मौसम विभाग के अनुसार सुुलतानपुर और लखनऊ सहित कुछ स्थानों पर लोगों को गर्मी से

राहत मिलती रहेगी। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। कुछ जगह तेज धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

सुलतानपुर के मौसम विज्ञानी डॉ जेपी तिवारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके चलते अगले तीन दिन मौसम में उठापटक बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान सुलतानपुर, लखनऊ व आसपास के कुछ जिलों में धूल भरी आंधी व गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।