कुएं से निकला जमीन मालिक का शव, 2 श्रमिकों का शव निकालने चल रहा रेस्क्यू, आधी रात पहुंची थीं केंद्रीय राज्य मंत्री

सूरजपुर. सूरजपुर जिले के ओडग़ी ब्लॉक के ग्राम धरसेड़ी में मनरेगा के तहत खोदे जा रहे कुएं के शनिवार की शाम अचानक धसक जाने से जमीन मालिक समेत 3 श्रमिक मलबे में दब (Well collapsed) गए थे। पूरी रात चले रेस्क्यू के बाद रविवार की सुबह जमीन मालिक का शव निकाला गया, जबकि 2 अन्य श्रमिकों का शव बाहर निकालने 5 जेसीबी मशीन से खुलाई चल रही है।

बताया जा रहा है कि कुआं करीब 30 फिट गहरा खोदा जा चुका था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह आधी रात घटनास्थल पर पहुंची थीं। उन्होंने मलबे में दबे श्रमिकों के परिजनों का ढांढस बंधाया। वहीं देर शाम से ही कलक्टर, एसपी, सीईओ समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद थे।

सूरजपुर जिले के ओडग़ी क्षेत्र के ग्राम धरसेड़ी आमापारा निवासी नान पिता धीरसाय पंडो की जमीन पर मनरेगा के तहत कुएं का निर्माण कार्य चल रहा था। शनिवार को नानसाय सहित 7 श्रमिक कुएं के निर्माण कार्य में लगे थे। शाम लगभग 5 बजे अचानक कुआं धसक गया।

इससे नान पिता धीरसाय, पहाड़पारा निवासी सजन पिता राम व बहराडांड़ निवासी दगेंद्र प्रसाद पिता सियाधन कुएं में गिरकर मलबे के नीचे दब गए। जबकि 2 श्रमिकों को मामूली चोटें आई थीं।

वहीं एक श्रमिक सुरक्षित बाहर निकल गया था। कुएं धसकने व उसमें श्रमिकों के दबने की सूचना क्षेत्र में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही कलक्टर, सीईओ, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू शुरु करने के आदेश दिए।



जमीन मालिक का सुबह निकला शव

5 जेसीबी मशीन लगाकर दबे ग्रामीणों को निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया गया। रातभर चले ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई। आज सुबह फिर शुरु किए गए रेस्क्यू में जमीन मालिक नान साय का शव निकाला गया। अन्य 2 श्रमिकों का शव निकालने रेस्क्यू जारी है।