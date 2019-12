Inter-caste marriage promotion scheme; 23 विवाहित जोड़ों ने उठाया इस योजना का लाभ

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

14 लाख की सहायता

युवक और युवती में एक का अनुसूचित जाति और दूसरे का उच्च जाति से होना जरूरी

विवाह के दो साल साथ रहने के बाद उन्हें एक लाख रुपए की सहायता विभाग द्वारा दी जाती है

Inter-caste marriage promotion scheme

14 million help

It is necessary for a young man and a woman to belong to the scheduled caste and the other to a higher caste.

After living together for two years of marriage, the department is assisted by one lakh rupees.