PATRIKA ALERT : कहीं परिश्रम की मीठी नींद से बंद आंखें फिर खुल ना पाए

- तीन साल पूर्व भी राजस्थान पत्रिका ने उठाई थी श्रमिकों के हक की आवाज...

- समय रहते नहीं जागे तो सूरत में भी हो सकता है कीम जैसा हादसा

- लंबे समय से बंद हैं अधिकतर रैन बसेरे, फुटपाथ पर सोते हैं हजारों श्रमिक और भिक्षुक

- Three years ago, PATRIKA raised the voice of the rights of workers ...

- Most of night shelters are closed, thousands of laborers and beggers sleep on footpaths