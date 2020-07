जन्मदिन की पार्टी में जमाई शराब की महफिल, 19 गिरफ्तार

दानह के बड़े उद्योगपति के बेटे के जन्मदिन की पार्टी थी

शराब और वाहन समेत 32 लाख से ज्यादा का माल सामान जब्त



Danah's big industrialist's son had a birthday party

Over 32 lakh goods including liquor and vehicles seized