Mob lynching : जिनकी लिंचिंग हुई वो तो खुद हमलावर निकले !

- पांडेसरा पुलिस ने किया गुत्थी सुलझाने का दावा, हत्या के मामले में 9 आरोपियों को पकड़ा, पार्षद की भूमिका को लेकर कोई खुलासा नहीं

Those who lynched, they themselves turned out to be attackers!

- Pandesara police claim to have solved the mystery, arrested 9 accused in murder case, no disclosure about role of councilor