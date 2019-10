SAFE DRIVING व्यस्त सडक़ पर ऐसे होती है सुरक्षित ड्राइविंग

सूरत. सूरत महानगर पालिका प्रशासन की ओर ेसे आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तहत मनपा, बीआरटीएस और सिटीलिंक के 1800 से अधिक वाहन चालकों ने सुरक्षित वाहन चलाना सीखा। छह बैच में वाहन चालकों को यह प्रशिक्षण दिया।

सूरत महानगर पालिका ने वाहन चालकों को प्रशिक्षित करने का निर्णय किया था। इसके लिए सडक़ सुरक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग विषय पर 3 अक्टूबर से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर मनपा के अपने वाहनों पर काम कर रहे वाहन चालकों के लिए था। शनिवार को सम्पन्न हुए शिविर में छह बैच में 1800 से अधिक वाहन चालकों ने भाग लिया। इसमें मनपा और दमकल की गाडिय़ों को चला रहे वाहन चालकों के साथ ही सिटी बसों और बीआरटीएस बसों के वाहन चालकों ने भाग लिया।

सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से आए शहरयार जवेरी ने वाहन चालकों को शहर की व्यस्त सडक़ों पर भी सुरक्षित वाहन चलाने के टिप्स दिए। यह इंस्टीट्यूट राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों और वीआइपी नेताओं के वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण देता है।

मनपा के एडीशनल सिटी इंजीनियर केएच खटवाणी ने बताया कि मनपा के पास एक हजार से अधिक निजी वाहन हैं, जो विभिन्न सेवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मनपा शहर मे ंसार्वजनिक परिवहन के लिए सिटी बस और बीआरटीएस बसों का भी संचालन करती है। मनपा प्रशासन को आए दिन इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिनमें मनपा के वाहन चला रहे वाहन चालकों पर गलत तरीके से वाहन चलाने के आरोप लगते हैं। मनपा प्रशासन अपने वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करने और ड्राइविंग की तकनीकी जानकारियां दिलाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था।

