तूफानी हुई तिथल में समुद्री लहरें

वलसाड. तिथल में शनिवार को समुद्री लहरों ने तूफानी रूप दिखाया। ऊंची उठती लहरों के कारण पुलिस ने भी समुद्र किनारे घूमने वाले एवं रेहड़ी वालों को वहां से हटा दिया। दोपहर बाद तीन बजे के बाद से ही अरब सागर में लहरें कई फीट तक उछलने लगी। लहरें इतनी तेज थी कि समुद्र का पानी सड़क तक पहुंचने लगा था। दूसरी तरफ इस रोमांच का आनंद लेने काफी लोग वहां पहुंचने लगे। यह देखकर वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को किनारे से दूर हटाना शुरू दिया। इसके साथ ही वहां मौजूद रेहड़ी वालों को भी वहां से हटा दिया। सुरक्षा को देखते हुए किसी को भी समुद्र किनारे जाने नहीं दिया जा रहा था। फ्लड कंट्रोल की ओर से भी आगामी घंटों में भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। समुद्री लहरों से टकराकर किनारे पर बनी सीढिय़ां भी टूट गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग पुलिस की चेतावनी के बावजूद किनारे पर जाने से बाज नहीं आ रहे थे।

