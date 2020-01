बिल्डर के अपहरण मामले में 4 आरोपियों को जेल भेजा

4 accused sent to jail in builder's kidnapping case

सूरत. 19 करोड़ रुपए की वसूली के लिए बिल्डर का अपहरण करने के आरोप में पकड़े गए चार जनों की जमानत याचिका खारिज कर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मुख्य आरोपी महेश सवाणी की खोज जारी है। उमरा थाना प्रभारी एम.आई.सालुंके ने बताया कि मंगलवार रात आरोपी अंकित सवाणी, अर्पण लिम्बाचिया, चिराग टीबडिया और गोपाल ढुम्मर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड की मांग की गई। न्यायालय ने रिमांड याचिका खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में लाजपोर जेल भेज दिया। उल्लेखनीय है कि पार्ले प्वॉइंट में केशव पार्क सोसायटी निवासी बिल्डर गौतम पटेल ने महेश सवाणी समेत पांच आरोपियों पर १९ करोड़ रुपए की जबरन वसूली के लिए उसके अपहरण और प्रताडि़त करने का आरोप लगाया था।