Daman News; हत्या मामले में आरोपी सुरेश पटेल मोहाली से गिरफ्तार

डबल मर्डर केस में फरार था

चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से दमण पुलिस ने पकड़ा

Was absconding in double murder case

Daman police caught in collaboration with Chandigarh police