TEXTILE MARKET; क्या हुआ जो मार्केट पर हो गई सीलबंदी

सूरत. फायर सेफ्टी के अभाव में सूरत महानगर पालिका के फायर विभाग ने पिछले सप्ताह चार मार्केटों को सीज कर दिया था। मंगलवार को एक बार फिर दमकल टीम अभियान पर निकली और तिरुपति मार्केट व गोपी मार्केट को सील कर दिया।

रिंगरोड पर टेक्सटाइल के कई मार्केटों में न पार्किंग की व्यवस्था है न फायर सेफ्टी की। जहां पर है वहां भी कहीं सिस्टम खराब पड़े जंग खा रहे हैं तो कई मार्केट को दमकल से एनओसी नही मिली है। फोस्टा ने फायर विभाग के अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक कर इस समस्या का समाधान करने की कवायद शुरू की थी। यह बैठक होती उससे पहले ही दमकल टीम ने दो और मार्केट को अपने निशाने पर लिया और तिरुपति व गोपी मार्केट को सील कर दिया।

दमकल की इस कार्रवाई से व्यापारियों में अफरा-तफरी मची हुई है। व्यापारियों में डर का माहौल है। मौके पर जमा हुए व्यापारियों का कहना है कि मार्केट पहले से मन्दी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बैठक से पहले ही दमकल की यह कार्रवाई मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों के लिए कोढ़ में खाज जैसी है। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी के लिए व्यापारियो को पहले जागरूक करने की जरूरत है।

