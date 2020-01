पहली बार सिद्धिविनायक मंदिर को दान में मिला इतना सोना, कीमत जान हो जाएंगे हैरान

आस्था और भक्ति के लिए समर्पण के लिए एक अनोखा और अद्भुत उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है। मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में एक श्रद्धालु ने लगभग 35 किलो सोना चढ़ाया है। सोने की कीमत लगभग 14 करोड़ बताई जा रही है।



गौरतलब है कि मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये दान पिछले सप्ताह मिला है। हालांकि मंदिर से जुड़े लोगों ने दान देने वाले श्रद्धालु की पहचान बताने से इनकार कर दिया है।

Maharashtra: A devotee from Delhi has donated gold plating weighing around 35 kg, worth around Rs 14 crores to Mumbai's Shri Siddhivinayak Temple. pic.twitter.com/2eavuvJjmk