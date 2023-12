नेशनल लोक अदालत में आने के लिए ४ हजार बिजली उपभोक्ताओं को दिया था नोटिस

Submitted by:

बिजली चोरी, बकायादार के साथ अन्य बिजली से संबंधित मामलों का निपटारा करने नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। इस आयोजन में उपभोक्ताओं को बुलाने के लिए जिले के ४ हजार से अधिक उपभोक्ताओं को नोटिस दिए थे। जिसमें उपभोक्ताओं को पूरी ब्याज माफी की छूट देने की बात कही थी, लेकिन नेशनल लोक अदालत में १८३ के करीब उपभोक्ता शामिल हुए है। जिन्होंने २४ लाख ६४ हजार रुपए जमा किए है।

183 consumers participated, out of Rs 5 crore 70 lakh, Rs 24 lakh 64 thousand were deposited.