Lok Sabha Chunav 2024: BJP प्रत्याशी के पास 5 हजार वाला स्कूटर, खुद बना लेते हैं पंचर

सब्जी लेते समय करते हैं मोलभाव

टीकमगढ़ से सात बार से सांसद के पिता सागर में पंचर बनाने का काम किया करते थे। वे भी अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बंटाते थे। वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री (Union Cabinet Minister for Social Justice and Empowerment of India) जरूर हैं, लेकिन वे अपनी जमीन को कभी नहीं भूलते। आज भी वे पंचर की दुकान पर युवाओं को पंचर बनाने की तकनीक सिखाने लग जाते हैं। ऐसे ही तस्वीर अक्सर सामने आती है जब वे दिल्ली से अपने घर आते हैं। पिछली बार भी जब वे घर आए तो पत्नी ने सब्जी लाने को कह दिया, फिर क्या था मंत्रीजी ने भी थैला थाम दिया। इस पर वह पैदल ही सब्जी लेने के लिए घर से निकले तो सामने ई-रिक्शा मिल गया। ई-रिक्शा पर सवार होकर वह सब्जी मंडी पहुंचे और यहां पर देशी भिंडी की तलाश की। एक किसान के पास देशी भिंडी मिलने पर उन्होंने एक-एक भिंडी छांटी और तौल कराया और मोलभाव भी किए।