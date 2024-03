खुली मंडी में बिक रहा २४७५ रुपए क्विंटल गेहूं

Submitted by:

टीकमगढ़Published: Mar 24, 2024

जिले की कृषि उपज मंडी में गेहूं की आवक बढऩे लगी है। शुक्रवार को दोपहर १:३० बजे के बाद से गेहूं की नीलामी शुरू हुई। देरी से हुई नीलामी ने किसानों की बैचेनी बढ़ा दी। आज मंडी में गेहूं २३०० रुपए क्विंटल से लेकर २४७५ रुपए क्विंटल तक बिका।

Support price of 2275 quintals and bonus of Rs 125