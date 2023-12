पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में बढ़ रहा चोरियों का ग्राफ

पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में चोरियों का ग्राफ आए दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन दुकान, घरों के ताले टूट रहे है और बिजली मोटरों की चोरियां भी बढ़ रही है। पुलिस चोरी करने वाले चोरो का पता लगाने में नाक ाम नजर आ रही है। जिसके कारण क्षेत्र के लोग दहशत में रह रहे है।

The police are not able to uncover the thefts.