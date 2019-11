भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे ने चलाई बंदूक से गोली, Video हुआ वायरल

View this post on Instagram

#repost @sonymusic_north ・・・ आ रही है आप की favourite जोड़ी, एक अलग अंदाज़ में!🙌 तैयार हो जाइए इस साल के सबसे रोमांचक गाने के लिए, @dineshlalyadav और @aamrapali1101 के संग!❤️ @vinay_vinayak_official @rakadirects #lovemarriagemeindahejkaisa #lovekiyehotohdahejkaisa