Coronavirus lockdown : हीरो बना बॉलीवुड का ये 'विलेन', संकट की घंटी में बने फरिश्ता

कोरोना के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच बॉलीवुड में अक्सर विलेन का किरदार निभाने वाले अभिनेता, निर्देशक और निर्माता प्रकाश राज ने ट्वीट कर लिखा, 'जनता कर्फ्यू... मेरे जमा फंड की ओर देखो, मेरे फार्म्स, घर, फिल्म प्रोडक्शन, संस्थाओं और निजी स्टाफ से जुड़े सभी लोगों को मई तक की एडवांस सैलरी दे दी है। वहीं, सोशल डिस्टेंसिग के कारण मेरी तीन फिल्मों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कम से कम आधी तनख्वाह दे दी है। मैं आगे भी लगातार उनके लिए कुछ करता रहूंगा जो मुझसे हो सकेगा।'

उन्होंने अपने ट्वीट में फैंस से ऐसे लोगों की मदद करने की अपील करते हुए लिखा है कि मेरा आप सभी से अनुरोध है कि उन लोगों की जरूर मदद करें, जिनको काफी जरूरत है। जिंदगी को वापस देने का समय है, एक-दूसरे के लिए खड़े होने का समय है।

#JanathaCurfew .. what I did today .. let’s give back to life .. let’s stand together.🙏🙏 #justasking pic.twitter.com/iBVW2KBSfp