पहले ही दिन ₹79 करोड़ की कमाई! ‘बाहुबली’ वाले हीरो ने पुष्पा को भी छोड़ा पीछे

#RadheShyam ruling the Boxoffice🎞️🎟️, thankyou for making the Highest Grosser film Post Pandemic with 79cr!#BlockBusterRadheShyam ❤



Book your tickets now on @paytmtickets!https://t.co/2g0qSsz9O7#Prabhas @hegdepooja @director_radhaa #BhushanKumar @TSeries @UV_Creations pic.twitter.com/q65J6TD6Wt