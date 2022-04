3 मिनट में 5 करोड़ कमाने वाली Samantha की पहली सैलरी सुन चौंक जाएंगे आप, मिले थे महज इतने रुपये

करोड़ों की मालकिन हैं समांथा रुथ प्रभु, अब भले 1 फिल्म के करती हैं 2-3 करोड़ रुपये चार्ज। सामंथा की पहली सैलरी के बारे में सुन चौंक जाएंगे आप। चलिए जानते हैं अभिनेत्री की पहली सैलरी के बारें में…

साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु भले ही अब साउथ की टॅाप एक्ट्रेस के लिस्ट में आती है लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए बिलकुल भी आसान नहीं था। पिछले साल सामंथा वेबसीरीज द फैमिली मैन 2 में राजी के किरदार से बेहद पॉपुलर हुई थीं । उसके बाद सुपरहिट फिल्म पुष्पा के गाने ओ अंतावा ने उन्हें साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पॉपुलर कर दिया।

samantha ruth prabhu first salary amount will shock you