'राम तेरी गंगा मैली’ की मंदाकिनी के हुस्न का कभी बजता था डंका, लेटेस्ट तस्वीर देख पहचानना हुआ मुश्किल

'राम तेरी गंगा मैली’ की मंदाकिनी अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के लिस्ट में आती थी। 80 के दशक में उनकी खूबसूरती का डंका बजता था। अब एक्ट्रेस का लुक काफी बदल चुका है। चलिए देखते हैं अभिनेत्री का लेटेस्ट लुक

80 के दशक कई ऐसी अभिनेत्री हैं जो भले ही अभी फिल्मों से दूर हो लेकिन एक जमाने में उनकी पॉपुलैरिटी काफी अधिक थी। हम बात 'राम तेरी गंगा मैली’ की मंदाकिनी के बारें में कर रहे हैं। अपने ग्लैमरस लुक से लाखों लोगों का दिल जीतने वाली फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' की वेटरन एक्ट्रेस मंदाकिनी (Mandakini) पिछले काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं। इस फिल्म से उन्होंने लाखों प्रशंसकों का दिल जीत लिया था।

