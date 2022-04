इन वेब सीरीज के दूसरे सीजन का दर्शक कर रहे है बेसब्री से इंतजार, देखें लिस्ट

कई वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए हैं। जिन्हें दर्शको कि और से काफी ज्यादा पंसद किया गया हैं जिसकी मांग काफी ज्यादा हैं। आज हम आपको उन वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी सुपरहिट हुईं और अब लोगों को उनके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार है।

देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरंजन के माध्यम के रूप में एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है।कोरोना के बाद से ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई हैं।2 साल पहले जब संपूण लाॅकडाउन हुआ था तो उस समय से ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की और लोगों का ध्यान गया। और अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला माध्यम हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो काफी सुपरहिट हुईं और अब लोगों को उनके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार है।

web series people are eagerly waiting for the second season