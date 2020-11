मुंबई। देशभर में लगे लॉकडाउन ( Lockdown in India ) के दौरान कई ऐसी खबरें सुनने को मिली हैं जिनसे कई लोगों का दिल टूटा है। ऐसी दिल तोड़ने वाली खबरों का सिलसिला पिछले कुछ महीनों से जारी है। आम आदमी हो या फिल्म इंडस्ट्री ( Film Industry ) के लोग, सब ने बुरी खबरों के रूक जाने की प्रार्थना की है। इसी बीच एक और झकझोर देने वाली जानकारी सामने आई है। साउथ फिल्मों में पिछले 30 साल से सक्रिय कलाकार Thavasi के हालात ऐसे हो गए हैं कि उसके पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं है।

'मदद की अपील करता हूं'

साउथ फिल्मों के एक्टर थवासी ( Thavasi ) ने अपनी मौजूदा हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में थवासी अपने साथी एक्टर्स और लोगों से मदद मांगते देखे जा सकते हैं। उन्होंन मैसेज में कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी। मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं मदद की अपील करता हूं। काम पर लौटकर अभिनय फिर से अभिनय करना चाहता हूं। उनका ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है।

कैंसर से हैं पीड़ित

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। कई फिल्मों में काम कर चुके थवासी को लॉकडाउन के दौरान कोई काम नहीं मिल पाया और वे पैसों के लिए मोहताज हो गए। अब उनके पास इलाज के पैसे नहीं है। वीडियो शेयर कर कुछ मदद की उम्मीद कर रहे हैं।

रजनीकांत के साथ कर चुके हैं काम

थवासी ने अपने 30 साल के करियर में कई फिल्मों में काम किया है। उनके अनुसार उन्होंने 1993 में आई फिल्म Kizhakku Cheemayile में अभिनय किया है। हाल ही साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ( Rajnikanth ) की मूवी 'अन्नाथे' में भी वे नजर आए।

विधायक, कलाकार आए आगे

थवासी का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी मदद के लिए लोग आगे आए हैं। इनमें एक्टर विजय सेतुपति ने 1 लाख रुपए मदद के रूप में दिए हैं। एक्टर सौन्दर्य राजा ने 10 हजार रुपए की मदद की है। तमिल एक्टर शिव कार्तिकेयन ने भी उनकी आर्थिक मदद की है। तिरुपरंकुंड्रम से विधायक डा. पी. सरवणन ने भी थवासी की मदद की है। उन्होंने अपने निजी अस्पताल मदुरै के सरवणन मल्टीस्पेशल्टी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया है। यहां उनका पूरा ट्रीटमेंट फ्री किया जाएगा।