OMG: साउथ की फिल्मों पर लगेगी रोक, आज से बंद हो जाएगी टॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग!

इन दिनों टॉलीवुड फिल्मों का खूब क्रेज देखने को मिलता है। हर कोई इनको देखना पसंद करता है। दमदार कहानी और धांसू एक्टिंग के चलते लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप भी इनके फैन हैं तो आपके लिए टॉलीवुड इंडस्ट्री से बुरी खबर आ रही है। दरअसल में आज से टॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग बंद कर दी जाएगी।

रविवार को फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसकी घोषणा की। हैदराबाद में आयोजित फिल्म चैंबर की आम सभा की बैठक ने 1 अगस्त से फिल्म की शूटिंग को रोकने के लिए सक्रिय तेलुगु प्रोड्यूसर्स गिल्ड (एटीपीजी) द्वारा पहले लिए गए निर्णय का समर्थन करने का फैसला किया।

