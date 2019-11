अनदेखी: तालाब में गंदगी व अतिक्रमण देख चौंक गए अधिकारी

मालपुरा. शहर की ह्रदयस्थली The heart of the city में बसे पौराणिक महत्व mythological significance के प्राचीन बम्ब तालाब Ancient bomb pond में रविवार को उपखण्ड अधिकारी डॉ. राकेश कुमार मीणा, वृत्ताधिकारी जग्गूराम पूनिया, पालिकाध्यक्ष आशा महावीर नामा सहित आयोजन समिति सदस्य पार्षद रवि कुमार जैन ने तालाब क्षेत्र के चारों ओर Around the pond area किनारे पर भ्रमण कर नगरपालिका प्रशासन Municipal administration की उदासीनता के चलते तालाब में फैली गंदगी Dirt spread in the pond व अतिक्रमणों सहित सीवरेज Sewerage with encroachments के नालों को तालाब में खुला देख चौंक गए। उन्होंने तालाब के किनारे दोनों समुदायों के बने धार्मिक स्थलों को देखकर कहा कि पालिका प्रशासन की उदासीनता से नागरिकों को धार्मिक प्रयोजनों का लाभ नहीं मिल पा रहा।

आयोजन समिति के अध्यक्ष रवि जैन ने अधिकारियों को बताया कि राजा मालदेव की नगरी में नागरिकों की प्यास बुझाने के लिए कस्बे के चारों ओर 315 बीघा भूमि में बम्ब तालाब का निर्माण करवाया गया था।

जिसमें तालाब की पाल पर सभी वर्गो के लोगों को ध्यान में रखते हुए कुल 51 कुओं का निर्माण किया गया तथा कुओं के आस-पास समाज के लोगों द्वारा अपने-अपने धार्मिक स्थलों की स्थापना की गई व तालाब में गंदगी नहीं फैलाने के लिए नागरिकों को तालाब के आस-पास क्षेत्र में शौच करने पर पाबंदी लगी हुई थी।

लोग सुबह स्नान करने के लिए तालाब में ही जाते थे। कार्तिक मास महिलाओं द्वारा महिला घाटों पर सुबह पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं के झुण्ड तालाब के घाटों पर नजर आते थे, लेकिन नगरपालिका की उदासीनता के चलते तालाब के किनारे बसे लोगों ने तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया तथा घरों के गंदे नालों की पानी की निकासी तालाब के रास्ते में कर दिए। जिससे घरों से निकलने वाला गंदा पानी व गटरों का पानी तालाब में जाने से तालाब में गंदगी फैलने लगी।

लोगों ने तालाब के पानी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। वर्तमान में तालाब के पास बने इन कुंओं में घर का कचरा डालना शुरू कर दिया है, जिससे कुएं कचरे से भरे पड़े हैं। कुंओं के बाहर से गंदगी तालाब की ओर फैल रही है। समय-समय पर तालाब पर किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों से मोहभंग होने लगा है।

वहीं तालाब की पाल के किनारे जगह जगह जमा गंदगी, मृत पशुओं के शव एवं जीर्ण शीर्ण घाट व कुंओ सहित प्राचीन छतरियों की दशा देखकर उपखण्ड अधिकारी ने पालिकाध्यक्ष एवं कनिष्ठ अभियंता चंदप्रकाश चौधरी को निर्देश दिए कि तालाब में मालियों की बगीची से लेकर विजयवर्गीय सेवा सदन तक तालाब के किनारे के अतिक्रमियों को चिह्नित कर बेदखल किया जाए। तालाब के किनारे बने मकानों के सीवरेज नाले बंद कर नाला व सडक निर्माण करवाया जाए।

बम्ब तालाब में गोवला घाट से चादर तक की पाल क्षेत्र की कच्ची पाल के दोनों ओर पक्की दीवारे बनाकर वृक्षारोपण करवाया जाए। मध्य स्थित टापू पर बगीचों का निर्माण किया जाकर सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। इस पर पालिकाध्यक्ष ने कनिष्ठ अभियंता को सम्पूर्ण कार्य का तकमीना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी घाटो को अतिक्रमणमुक्त करवाकर घाटों का सौन्दर्यकरण करने की बात कही।

अतिक्रमण हटाने की मांग

निवाई. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्तवास के खेल मैदान पर प्रभावी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इसके बावजूद विद्यालय की ओर से कार्रवाईनहीं की गई। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन भेजकर स्कूल के खेल मैदान पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है।

गांव के दशरथ सिंह, भवानी सिंह, देवराज गुर्जर, राजेश, गिर्राज सोनी, लालचन्द ने बताया कि विद्यालय के खेल मैदान पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। विद्यालय की उदासीनता के चलते उन पर कार्रवाईनहीं हुई। पिछले तीन माह से सीसी रोड बनाने का प्लांट लगा दिया गया।