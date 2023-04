सोंगक्रान: समझें थाईलैंड का वॉटर फेस्टिवल कल्चर, एक्टिविटीज; जानें रहने की जगहें

Submitted by:

Unleash the Fun of Songkran : अगर आप वाटर एडवेंचर और एक्टिविट्स पसंद करते हैं और वेकेशन के लिए किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपको ये सब मिले तो अप्रैल के महीने में अपना टिकट थाईलैंड (Thailand) के लिए बुक कर लें। इसी महीने होने वाला है सोंगक्रन फेस्टिवल (Songkran Festival)। वॉटर लवर्स के लिए इस महीने यहां जाना काफी दिलचस्प होगा क्यों की इस समय यहां होंगी कई वॉटर एक्टिविट्स।, जानिए क्या है खास।

