इंस्टाग्राम पर सिर्फ इस एक शख्स को फॉलो करती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, जानें कौन है वो खुशनसीब

इन दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन कांस मेंअपना जलव बिखेर रही हैं। ऐश खूबसूरत होने के साथ साथ सुपर टैलेंटिड भी हैं। ये ब्यूटी विद ब्रेन की फरफेक्ट मिसाल हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में इनके लुक सभी हसीनाओं को टक्कर दे रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन के फोटोज और वीडियोज को फैन्स ने खूब पसंद किया।

Updated: May 23, 2022 02:01:55 pm

ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं लेकिन फिर भी इनकी फैन फॉलोइंग कमाल की है। ऐश्वर्या के इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या आपो पता है कि वो सिर्फ एक शख्स को फॉलो करती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उनके पति अभिषेक बच्चन हैं। ऐश को कई बड़े स्टार्स फॉलो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने पति को फॉलो करती हैं।

aishwarya rai bachchan follows husband abhishek bachchan only on insta