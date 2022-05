17 साल बाद छलका अभय देओल का दर्द, कहा-डायरेक्टर ने सरेआम की बेज्जती, मारा थप्पड़

'रांझणा', 'आयशा', 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ चुके अभय देओल एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में अभय देओल ने बॉलीवुड के कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक्टर ने बताया कि एक फिल्ममेकर ने उन्हें सरेआम थप्पड़ मारा था। इसके अलावा फिल्म मेकर ने उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थीं।

Updated: May 23, 2022 11:53:57 am

अभिनेता अभय ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया। अभय ने कहा , ‘जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपको खुद पर शक होने लगता है। एक डायरेक्टर ने मेरी सरेआम थप्पड़ मारकर बेइज्जती की और मेरे बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। इस क्षेत्र में ऐसा होता है और आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये हमेशा अच्छा नहीं होता है। हर चीज अपने फायदे और नुकसान के साथ आती है। मैं कहां से आया हूं, मुझे पता है कि मैं जो हूं उसके लिए मुझे गैसलाइट किया गया है।’

