Bigg Boss 14: अभिनव शुक्ला ने की निक्की तंबोली की एक्टिंग, जान कुमार सानू देखकर रह गए हैरान

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) को अभी तक दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल (Troll) भी किया जा चुका है। वहीं कई लोग उनकी बेबाकी और गेम को खूब पसंद कर रहे हैं। हाल ही में अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) निक्की की एक्टिंग करते नजर आए। दरअसल, सुबह होते ही बिग बॉस अपनी अलार्म के साथ कोई भी एक गाना बजाते हैं। इस दौरान कुछ घरवाले अपना डांस करते हैं तो कुछ गाने में दिलचस्पी ना दिखाते हुए बस उठ जाते हैं। लेकिन निक्की तंबोली एक ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो मॉर्निंग सॉन्ग बजते ही डांस करती हुई दिखाई देती हैं। तो अभिनव ने एक्टिंग करके बताया वो इसे कैसे करती हैं।

सभी घरवाले एक साथ बैठकर बात कर रहे थे कि तभी अभिनव से कहा गया कि वो निक्की की एक्टिंग करके दिखाएं। अभिनव ने बिना सोचे निक्की की तरह डांस करना शुरू कर दिया। अभिनव का डांस देखकर सिर्फ घरवाले ही नहीं बल्कि निक्की भी हैरान रह गईं। गौरतलब हो कि इससे पहले तक निक्की की अभिनव और रुबीना से कुछ खास बॉन्डिंग देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जिस तरह से अभिनव ने निक्की की तरह डांस करके दिखाया ऐसा लगता है कि अब सबकुछ ठीक हो रहा है। इस दौरान जान कुमार सानू भी अभिनव की एक्टिंग की खूब तारीफें करते नजर आए।

Aree @ColorsTV why you don't telecast this kind of entertainment 😒#AbhinavSukla hilarious imitation of Nikki's morning dance😁#BiggBoss_Tak #BB14WithBiggBoss_Tak



