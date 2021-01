Bigg Boss 14: Aly Goni के अस्थमा अटैक और सलमान खान के आंसू को लोगों ने बताया नकली, जैस्मिन भसीन के जाने के बाद हुए ट्रोल

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 में इन दिनों हर तरफ इमोशनल मूड चल रहा है। जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) के अचानक एविक्शन ने सभी को चौंका दिया। उनके जाने का दुख सिर्फ घरवालों को ही नहीं बल्कि अली गोनी और सलमान खान (Salman Khan) को भी हुआ। जहां एक तरफ अली गोनी (Aly Goni) जैस्मिन से लिपटकर रोए वहीं सलमान भी आंखों में आंसू लिए हुए दिखाई दिए। यहां तक कि अली को अस्थमा अटैक भी आ गया लेकिन अब उन्हें और सलमान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दोनों के भावुक होने को नकली बता दिया गया है।

जैस्मिन भसीन के जाने की खबर सुनते ही अली ने सलमान से कहा था कि उन्हें भी बाहर कर दिया जाए। वो खुद को रोने से रोक नहीं पा रहे थे। जैस्मिन ने उन्हें संभाला और कहा कि अब हिम्मत के साथ शो में आगे बढ़ना लेकिन अली कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। सलमान ने जैस्मिन को बाहर बुलाते हुए उन्हें सॉरी बोला था। लेकिन कुछ यूजर्स को ये सब सिर्फ एक नाटक भर लगा। कुछ लोगों का लगता है कि अली और सलमान के आंसू बिल्कुल नकली हैं।

एक यूजर ने लिखा- जैस्मिन के जाने पर इतना ड्रामा क्यों हो रहा था? वो जुपीटर पर जा रही थी क्या? दूसरे यूजर ने लिखा- अली गोनी वाकई में इतना रो रहे हो। वो सिर्फ एक शो है। तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। हे भगवान, सलमान को भी रुला दिया।

एक यूजर ने लिखा- अली ऑडिशन दे रहा है क्या? कई यूजर्स इसी तरह सलमान और अली को ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें दोनों का रोना ड्रामा भर लग रहा है। बता दें कि जैस्मिन भसीन ने घर से बाहर आने के बाद अली के लिए फैंस से सपोर्ट मांगा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें सभी का शुक्रिया करते हुए अली को जिताने का वादा लिया है। जैस्मिन के एविक्शन के बाद उन्हें फैंस का भरपूर सहयोग मिला था। उन्हें वापस बुलाने की डिमांड की जा रही थी।