Bigg Boss 14: क्या टॉप 4 की रेस से बाहर हुईं निक्की तंबोली? मिला इतने लाख रुपए का ऑफर

नई दिल्ली: टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) इन दिनों अपने आखिरी पड़ाव पर है। शो का फिनाले वीक चल रहा है। ऐसे में आए दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त शो में केवल पांच ही लोग बचे हैं। रुबीना दिलैक, राहुल वैद्य, अली गोनी, निक्की तंबोली और राखी सावंत। पांचों के बीच ट्रॉफी को लेकर कड़ी टक्कर है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि वह ट्रॉफी पर अपना कब्जा करें। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि कंटेस्टेंट निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) घर से बाहर हो गई हैं।

स्विमिंग पूल किनारे Kashmira shah ने कराया बोल्ड फोटोशूट, हॉट पोज में दिखाई दिलकश अदाएं.. वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, कलर्स टीवी ने बिग बॉस 14 का एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फिनाले वीक को और मजेदार बनाने के लिए बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया। इस टास्क में सभी घरवालों को एक विश मांगने का मौका मिलता है। लेकिन इसके बदले सभी को किसी न किसी चीज का त्याग करना पड़ेगा। निक्की की विश के लिए राहुल को उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार का दुपट्टा काटना पड़ेगा।

Apni khwahishein puri karne ke liye gharwalon ko dene honge balidaan! Kuch dil se judi huyi cheezon ko kya kar payenge gharwale dusron ke liye sacrifice?



Watch #BB14 tonight at 10:30 PM.

Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan #BiggBoss #BiggBoss14 #BB14FinaleWeek pic.twitter.com/HIEron0Pd2