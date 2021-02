Shah Rukh Khan की बेटी सुहाना खान ने फ्लॉन्ट की कर्वी बॉडी, दोस्तों संग दिए हॉट पोज.. तस्वीरें हुई वायरल

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपने दोस्तों संग पार्टी करती दिखती हैं। उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही आग की तरह वायरल हो जाती हैं। सुहाना ने भले ही अभी बॉलीवुड में एंट्री नहीं की है लेकिन वो मोस्ट पॉपुलर स्टारकिड हैं। हाल ही में सुहाना खान ने अपने दोस्तों के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें वो अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करती हुई दिख रही हैं। सुहाना ने टू पीस बॉडीकॉन ड्रेस पहनी और गजब के पोज से फैंस का दिल जीत लिया।

'The Kapil Sharma Show' में फिर दिखेंगे सुनील ग्रोवर, सलमान खान ने कपिल शर्मा के साथ खत्म कराया सालों पुराना झगड़ा!

सुहाना खान इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर रही हैं। रिसेन्टली शाहरुख उन्हें छोड़ने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए थे। वैलेंटाइन डे के मौके पर सुहाना ने अपनी गर्ल गैंग के साथ इसे सेलिब्रेट किया जिसकी तस्वीरें उन्होंने अब शेयर की हैं। सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों संग कई सारे पोज में फोटोज क्लिक करवाए हैं।

#SuhanaKhan with clicked with her old friends! pic.twitter.com/zxEm9eErNu