Bigg Boss 14 के फिनाले से पहले सामने आया विनर का नाम, दर्शकों को लगा बड़ा झटका!

नई दिल्ली | टीवी का पॉपुलर शो बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के फिनाले में अब कुछ ही दिन बचे हैं। शो में जहां इन दिनों राखी सावंत को सपोर्ट करने के कारण सलमान खान बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। वहीं दर्शकों को सबसे ज्यादा कौन सा कंटेस्टेंट पसंद आ रहा है ये भी सामने आ गया है। राखी सावंत ने शो के शुरुआत में जरूर अपने इटंरटेनमेंट से लोगों का दिल जीता था। उनकी खूब तारीफ भी हो रही थी लेकिन अभिनव के साथ जमकर फ्लर्ट करना दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया। अब बिग बॉस 14 के विनर को लेकर नया ऐलान सामने आया है जिसे खुद गूगल ने किया है।

दरअसल, शो में सबसे ज्यादा लोगों का किसका गेम पसंद आ रहा है ये बात सामने आ गई है। दर्शक अभिनव शुक्ला और राहुल वैद्द को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन गूगल के मुताबिक विनर कोई और है। जहां लोग इन दिनों अभिनव को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं राहुल को लेकर पहले से ही एक क्रेज देखने को मिलता रहा है। हालांकि गूगल के हिसाब से बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक होंगी। गूगल पर अगर विनर का नाम सर्च किया जा रहा है तो उसमें रुबीना का नाम सामने आ रहा है जो सभी को काफी हैरान कर रहा है। ट्विटर पर सबसे ज्यादा क्रेज राहुल वैद्द को देखने को मिल रहा है।

