Bigg Boss 14 Winner: रुबीना दिलैक बनी शो की विजेता, जानिए कौन रहा रनरअप

नई दिल्ली | टीवी का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का ग्रैंड फिनाले हो रहा है। बिग बॉस 14 के विनर (Bigg Boss 14 Winner) को लेकर लोग में बेकरारी बनी हुई है इसी बीच विजेता का नाम सामने आ गया है। वोटिंग अब बंद हो चुकी है और इसका एक पोल भी सामने आ गया है। रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) और राहुल वैद्द (Rahul Vaidya) में जोरदार टक्कर बताई जा रही थी। हालांकि शो में सबसे लंबा समय बिताने वाली रुबीना दिलैक विजेता बनी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा वोट्स मिले वहीं राहुल वैद्द को उनके मुकाबले काफी कम वोट्स मिल और इस कारण वो शो के रनरअप रहे।

सोशल मीडिया पर रुबीना दिलैक और राहुल वैद्द के फैंस में जमकर घमासान देखने को मिला लेकिन एक्ट्रेस ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विरल भयानी ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि ओपियन पोल के हिसाब से रुबीना दिलैक शो की विजेता बनने वाली हैं। उन्होंने बताया कि रुबीना भारी वोटों से विनर बनेंगी। उन्हें 67 प्रतिशत वोट मिले हैं, जबकि राहुल वैद्द को 15 प्रतिशत और अली गोनी को 11 प्रतिशत ही वोट मिले। इस लिहाज से राहुल वैद्द शो के रनरअप बनेंगे।

Thanks to 7 lakh plus voters. #RubinaDialik wins the #BigBoss14 poll #BB14https://t.co/AoEc9TWcSE pic.twitter.com/EQq7wBnSOW