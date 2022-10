Bigg Boss 16 : ‘मार मार के मोर बना दूंगी’ बोलने वाली Archana Gautam पर बन रहे मीम्स! लोग बोले - 'बिग बॉस की कॉमेडी किंग'

यह भी पढ़ें

Hahahah glad to see how Salman told #ArchanaGautamm that her dialogue 'Maarte maarte MOR banna dungi' has rightly become very famous 😂😂😂



Le Archu- 👇👇👇#BiggBoss16 pic.twitter.com/xxwKScT8dx — HeyaItsReg❤ #Rubinaislove❤ (@HeyaItsReg) October 15, 2022

#Archanagautam said she cannot make love angle n get close to people to survive in the show jo hai muh pe hai

I love this girl straight forward and entertaining#bb16 #biggboss16 #biggboss pic.twitter.com/g22wJIjk6A— Aarti | Sidheart❤️ (@Sidheart1204) October 16, 2022

She is not Shehnaaz gill

She is not tejsswi prakash



She is #ArchanaGautam The Strongest, entertaining & most real unfiltered personality in Bigg Boss s history , she is kind , humble with beautiful heart



She Deserves to be winner of #biggboss16 #BiggBoss #ArchanaGautamm #BB16 pic.twitter.com/OFxkpvuPzt— 🦋 (@Bonjouranges) October 15, 2022

उनकी इसी एक लाइन को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अब फनी मीम्स बना-बना कर वायरल कर रहे हैं। इतना ही नहीं 'शुक्रवार का वार' में खुद शो को होस्ट करने वाले सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) भी अर्चना को बता चुके हैं कि इंडिया उन्हें पसंद कर रही है। सोशल मीडिया पर अर्चना गौतम हैशटैग भी टॉप ट्रेंडिंग टैग्स की लिस्ट में देखा जा सकता है।सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से यूजर्स है, जो अर्चना को बिग बॉस का कॉमेडी किंग बता रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि वो वो अकेली हीं बिग बॉस हाउस की एंटरटेनर हैं। एक यूजर ने लिखा कि 'मैं ये शो सिर्फ अर्चना गौतम की वजह से देख रहा हूं। वे इस शो की एंटरटेनर हैं’। वहीं एक और यूजर ने लिखा 'अर्चना बिना फेक कंटेंट अपने दम पर दर्शकों एंटरटेन करती नजर आ रही हैं'।इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स अर्चना की तुलना 'बिग बॉस' की एक्स-कंटेस्टेंट शहनाज गिल (Shanaz Gill) से भी कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स उनको शहनाज से भी बेहतर बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा 'अर्चना अकेले अपने दम पर सबके सामने एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रही हैं'। जैसे शहनाज की बिग बॉस में चिट चैट वाले डायलॉग क्लिप वायरल होते थे वैसे ही अब अर्चन के कंटेस्टेंट को लेकर बोले गए फनी डायलॉग वीडियो क्लिप छाए हुए हैं।काफी सारे यूजर्स अर्चना के पक्ष में सोशल मीडिया पर उतर आए हैं और अर्चना को ट्रोल करने वालों को करारा जवाब भी दे रहे हैं। अर्चना के फैंस का ट्रोलर्स को कहना है कि ‘आप अर्चना को हेट करो या लव करो, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते’। एक यूजर ने अर्चना के लिए लिखा कि ‘बिग बॉस हाउस की वन लाइनर क्वीन है अर्चना गौतम’।