पर्ल वी पुरी मामले को लेकर निया शर्मा और देवोलीना भट्टाचार्य के बीच छिड़ी जंग

नई दिल्ली। इन दिनों नागिन फेम टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन पर POSCO के तहत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में टीवी इंडस्ट्री से कई लोग पर्ल के सपोर्ट में आगे आए हैं। वहीं, कुछ लोग पर्ल का सपोर्ट करते हुए बच्ची के लिए आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। ऐसे में टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने उन लोगों पर निशाना साधा है। जिसके बाद उनके और एक्ट्रेस निया शर्मा के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है।

कुछ तो इंसानियत रखो

देवोलीना भट्टाचार्य ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में वह लिखती हैं, ‘मां बाप ने इंसानियत सिखाई होती तो जाकर सात साल की बच्ची के मां के इंस्टा अकाउंट पे गधों की तरह कमेंट करने से पहले 100 बार सोचते।' अपने अगले ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा, ‘कुछ तो इंसानियत रखो। कैसे गंदे लोग हो तुम लोग। डिक्शनरी खोलो और इम्पैथी शब्द का मतलब देखो। इस फालतू बातों को बंद करो और कोर्ट को अपना फैसला करने दो। सच में इंसानियत खत्म हो गई है।’

Kuch toh insaniyat rakho..kaise gande log ho tum log..Dictionary kholo and check the word “Empathy” you idiots..Stop this disguisting disscussion & let the court decide..Literally humanity is at its lowest…Cheap this is.. — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) June 6, 2021

देवोलीना के ट्वीट पर भड़कीं निया शर्मा

अपने अगले ट्वीट में वह लिखती हैं, 'सोशल मीडिया हैंडल से उसकी मदद नहीं हो रही है। जो लोग सात साल की बच्ची को कोस रहा है। कर्म जरूर जवाब देगा। कैसे लोग हो यार तुम लोग..धरने पर बैठो, भूख हड़ताल करो, दिखाओ अपना समर्थन...लेकिन गंदगी मत फैलाओ...क्या गंदगी मचााई है।' देवोलीना के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस निया शर्मा भड़क उठीं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘दीदी को ये बात बता दो धरना और कैंडल मार्च नहीं कर सकते। महामारी का दौर चल रहा है अभी भी।' इसके बाद निया देवोलीना के डांस वीडियो पर कटाक्ष करते हुए लिखती हैं, 'दीदी को अपने थकाऊ डांस रील्स बनाने से पहले और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिसमें उन्हें लगता है कि वो कमाल कर रही हैं।’

Your social media handles are not going to help him.But karma will surely hit back to each one of you who is cursing that little 7yrs old girl.Kaise log ho yaar tum log..Dharne pe baitho,Bhook hartal karo,dikhao apna support..but gandagi mat phelao..kya gandagi macha rakhi hai — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) June 6, 2021

देवोलीना का पलटवार

निया के इस ट्वीट के बाद देवोलीना भी चुप नहीं रहीं। उन्होंने निया को जवाब देते हुए लिखा, 'प्लीज कोई छोटी को बता दो सिर्फ फैशन स्किल दिखाने से कोई इंसान नहीं बनता है। अच्छी सोच और दिल की जरूरत होती है, जिसकी कमी दिख रही है। और मेरी रील्स अच्छी होती है या नहीं मेरे फैंस तय करेंगे। यहां पर भी जज बन गए। आप अपने फोटोशूट पर फोकस करें। मेरे ट्वीट्स उनके लिए थे जो गालियां दे रहे थे और सात साल की बच्ची को फायदा उठाने वाली कह रही थीं। मिर्ची छोटी को क्यों लगी।' देवोलीना और निया के ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।

Didi ko koi bata do dharna and candle march nahi kar sakte pandemic hai abhi bhi.

Also Didi needs to practice her dance before she makes those pathetic dance reels thinking she’s nailing them. — NIA SHARMA (@Theniasharma) June 7, 2021