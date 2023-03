मुंबई फिल्म सिटी में बड़ा हादसा, सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' का सेट जलकर हुआ राख

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: नील भट्ट और आयशा सिंह स्टारर 'गुम है किसी के प्यार में' के सेट पर भीषण आग लग गई है। गोरेगांव पूर्व स्थित फिल्मसिटी से मिल रही जानकारी के अनुसार इस सेट पर लगी आग आसपास के कई और सेट्स पर फैलती जा रही है। अब तक इस आग ने दो और सीरियल के सेट को अपने चपेट में ले लिया है।

Fire breaks out on sets of TV serial 'Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein' in Goregaon