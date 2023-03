जब राजू श्रीवास्तव के साथ 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के सेट पर जा पहुंचे थे सतीश कौशिक, थ्रोबैक वीडियो हो रहा वायरल

Satish Kaushik Throwback Video From TMKOC: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का होली के एक दिन बाद दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। उनके निधन के बाद अब उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सतीश कौशिक दिग्गज कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के साथ नजर आ रहे हैं।

Satish Kaushik And Raju Srivastav Throwback Video From Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah goes viral, Fans Get Emotional