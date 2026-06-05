NEET पेपर लीक में छात्रा के सुसाइड पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी, PM नरेंद्र मोदी से कहा- आप निराश कर रहे हैं

देवोलीना यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने गुस्से में लिखा, "आप और कितनी मासूम जिंदगियां बर्बाद करोगे? क्या आप सच में सोचते हैं कि नीट और जेईई (JEE) की परीक्षाएं कोई मजाक हैं? खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और यहां देश के गरीब बच्चों के भविष्य के साथ कबड्डी खेली जा रही है। इस देश में शिक्षा व्यवस्था एक मजाक बन चुकी है। शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कड़ी मेहनत और छात्रों के संघर्ष की अहमियत समझता हो।"