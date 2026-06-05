NEET पेपर लीक में छात्रा के सुसाइड पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी, PM नरेंद्र मोदी से कहा- आप निराश कर रहे हैं

देवोलीना भट्टाचार्जी NEET पेपर लीक पर भड़कीं
Devoleena Bhattacharjee slams PM Modi NEET paper leak: देश में लगातार हो रही परीक्षाओं में धांधली और नीट (NEET 2026) पेपर लीक मामले ने अब एक बेहद दर्दनाक और भयावह मोड़ ले लिया है। नीट परीक्षा रद्द होने और दोबारा एग्जाम कराए जाने के मानसिक तनाव को न झेल पाने के कारण नागपुर की एक होनहार छात्रा स्नेहा चतुर्वेदी ने आत्महत्या कर ली थी। इस दुखद और दिल दहला देने वाली घटना के बाद देश भर के छात्रों और सेलिब्रिटीज का गुस्सा फूट पड़ा है।
इसी लिस्ट में टेलीविजन की जानी-मानी टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी इस खबर को सुनकर बेहद आगबबूला हो गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करते हुए बेहद तीखे सवाल दागे हैं।
नागपुर की छात्रा स्नेहा चतुर्वेदी की मौत की कहानी किसी का भी दिल दहला सकती है। स्नेहा के पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपये का कर्ज लेकर बेटी को नीट की तैयारी करवाई थी और खुद नागपुर में एक कुक का काम कर रहे थे ताकि बेटी का सपना पूरा हो सके। 3 मई 2026 को हुई नीट परीक्षा में स्नेहा को 650 नंबर आने की उम्मीद थी और परिवार बेहद खुश था।
जब 12 मई को पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई और दोबारा एग्जाम कराने का फैसला हुआ, तो वह मानसिक दबाव झेल नहीं पाई। स्नेहा ने 20 मई को सुसाइड कर लिया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा, "पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन अब दोबारा पेपर अच्छा जाएगा इसकी क्या गारंटी है? सॉरी मम्मी-पापा, मैंने आप दोनों का सब कुछ बर्बाद कर दिया।"
स्नेहा चतुर्वेदी के इस दर्दनाक सुसाइड नोट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (ट्विटर) पर शेयर करते हुए देवोलीना भट्टाचार्जी ने सीधे पीएम मोदी को टैग किया। देवोलीना ने लिखा, "मैं कई नीतिगत चीजों पर हमारे प्रधानमंत्री का समर्थन करती हूं, लेकिन यह धांधली, शिक्षा के साथ खिलवाड़ और छात्रों का भविष्य बर्बाद करना कोई मजाक नहीं है सर। पेपर लीक होना और फिर दोबारा परीक्षा कराना बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। आप हमें निराश कर रहे हैं मोदी जी।"
देवोलीना यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने गुस्से में लिखा, "आप और कितनी मासूम जिंदगियां बर्बाद करोगे? क्या आप सच में सोचते हैं कि नीट और जेईई (JEE) की परीक्षाएं कोई मजाक हैं? खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और यहां देश के गरीब बच्चों के भविष्य के साथ कबड्डी खेली जा रही है। इस देश में शिक्षा व्यवस्था एक मजाक बन चुकी है। शिक्षा मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कड़ी मेहनत और छात्रों के संघर्ष की अहमियत समझता हो।"
देवोलीना ने आगाह करते हुए कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अगर इस लचर व्यवस्था को तुरंत ठीक नहीं किया गया, तो यह दीमक की तरह हमारे देश के युवाओं और भविष्य को पूरी तरह से खोखला कर देगी। 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वाले इस घोटाले को लेकर अब पूरे देश में न्याय की मांग तेज हो रही है।
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