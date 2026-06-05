हिना खान का शिल्पा शिंदे पर पलटवार, झूठे हैरेसमेंट के आरोपों पर किए 3 बड़े पोस्ट, PM मोदी को किया टैग

हिना खान ने अपनी पहली इंस्टाग्राम स्टोरी में उन फैंस को आड़े हाथों लिया जो शिल्पा के इस कबूलनामे का समर्थन कर रहे हैं। हिना ने लिखा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग सिर्फ पसंदीदा एक्ट्रेस होने की वजह से इस अपराध का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, यह एक जुर्म है! क्या होता अगर उस प्रोड्यूसर ने इस बदनामी और शर्मिंदगी के कारण सुसाइड कर लिया होता? या उसकी शादी टूट जाती? क्या आप लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं है? खासकर हमारी इंडस्ट्री की महिलाओं को यह समझना होगा कि ऐसी हरकतों की वजह से पूरी महिला जाति पर 'धोखेबाज' होने का कलंक लग जाता है कि औरतें पैसे ऐंठने के लिए अपने जेंडर का इस्तेमाल करती हैं। फेमिनिज्म का मतलब समानता है, और इसके लिए अपनों की गलती पर भी बोलना पड़ता है।"