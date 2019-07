हिना खान और लव त्यागी की दोस्ती में आई दरार, रिश्ते को लेकर एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

हिना खान ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में संस्कारी बहू और 'कसौटी जिंदगी की 2' में अपने किरदार और दमदार एक्टिंग के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई हैं। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी की शूटिंग में बिजी हैं। हिना खान के लिए 'बिग बॉस' का सफर बेहद शानदार रहा था। इस शो में उनको प्रियांक शर्मा और लव त्यागी जैसे दोस्त मिले। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि लव त्यागी के साथ उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं है।

हाल ही में एक फैन ने हिना से पूछा किया कि क्या आपने लव त्यागी को अनफॉलो कर दिया है। इसपर उन्होंने बताया कि मैंने किसी को अनफॉलो नहीं किया बल्कि किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। हिना ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करती लेकिन किसी ने मुझे ब्लॉक किया है। आपकी तरह मुझे भी इस बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से दूसरो का भला चाहा है और हमेशा चाहूंगी। इस मामले को खत्म हुए काफी समय हो बीत गया है।

I haven’t unfollowed anyone.. I wudnt do that ever.. someone has apparently blocked me🤣 just like you I am clueless 😬😬 I always wish well for others and will always do.. This chapter is over for me long back.. https://t.co/r0X4pQlMxg